Ollolai, il Palio degli asinelli simbolo di cultura, tradizione e amicizia

Andrea Silvestro, del gruppo “Borgo Moretta”: “Tornare a Ollolai è come tornare a casa e stare in famiglia”

Di: Alessandra Leo

Un incontro festoso che si ripete ormai da anni, in occasione del tanto atteso Palio degli asinelli. Lo storico evento di Ollolai, arrivato quest’anno alla 21^ edizione e che si svolgerà venerdì 12 e sabato 13 luglio, costituisce, oltre che tradizione, agonismo e cultura, l’anello di congiunzione tra il paese sardo e “Borgo Moretta”, il gruppo di sbandieratori di Alba, città in provincia di Cuneo.

Un saldo legame, di condivisione, allegria e impegno di cui ci ha parlato Andrea Silvestro, che fa parte del gruppo di Alba, costituito da 35 persone entusiaste che non vedono l’ora di tornare in Sardegna.

“L’amicizia ormai ultra decennale con il gruppo di Ollolai è nata a Camposano, in provincia di Napoli, in occasione del Palio del Casale, evento a cui partecipano tutte le regioni italiane – spiega con emozione Andrea Silvestro ai microfoni di Sardegna Live -. Da lì è sorto in modo spontaneo un immenso legame, perché si tratta di un gruppo molto simile al nostro, di persone disponibili, che ci mostrano tanta ospitalità in occasione del Palio degli asinelli e che noi contraccambiamo con piacere invitandoli al Palio di Alba che si svolge ogni anno a ottobre”.

Amicizia, condivisione e divertimento, ma anche amore per le tradizioni, sono i capisaldi di questa bellissima amicizia che rende l’evento ancora più magico e caloroso, caratterizzato da un entusiasmo unico.

“Il gruppo di Ollolai, come il nostro, si impegna per tenere vive le tradizioni, dimostrando passione per ciò che fa e un grande amore per la propria terra – dice Andrea -. Abbiamo avuto modo di vedere che si adopera con dedizione, oltre che per il Palio, anche in occasione di altri eventi a cui siamo andati con piacere, notando quanto lavoro c’è dal punto di vista organizzativo, e questa è una cosa che abbiamo in comune che ha aperto la strada per la nostra amicizia”.

Andrea conta di fare ancora tanti palii assieme al gruppo di Ollolai, “Ogni volta è per noi come tornare a casa, ci sentiamo in famiglia, non solo con i ragazzi della Pro loco, ma con l’intera comunità – afferma -. Conosciamo ormai tutta la popolazione, è davvero come se fosse una seconda casa e torniamo sempre molto volentieri”.

“Non vediamo l’ora che questi giorni che ci separano dal Palio degli asinelli passino, in modo che arrivi prima possibile il momento gioioso della partenza da Genova con il traghetto”, conclude Andrea Silvestro.

Ecco il programma della 21^edizione, organizzata dalla Pro loco di Ollolai grazie al sostegno e al supporto dell'Associazione Palio degli Asinelli, della Regione Sardegna, dell'assessorato al Turismo, della Fondazione di Sardegna, del BIM Taloro, dell'Unione Comuni della Barbagia e del Comune di Ollolai.