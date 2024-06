Sassari: assalto con sparatoria alla Mondialpol

Il colpo messo a segno verso le 20.30. Statale 131 paralizzata

Di: Redazione Sardegna Live

La statale 131 è stata paralizzata, con obbligo di ingresso nella città, code e rallentamenti.

Verso le 20.30 la sede dell’istituto di Vigilanza “Mondialpol”, a Sassari (zona Caniga) è stato preso d'assalto da un gruppo ancora imprecisato di banditi.

Sono stati esplosi numerosi colpi d'arma da fuoco - uditi e riferiti dai passanti, spaventati - ed è stato anche applicato un incendio (non si sa se come diversivo o per coprire la fuga), come testimoniato da una vistosa colonna di fumo nero.

Alle 21 la rapina risulterebbe ancora in corso, con pattuglie di ogni forza di polizia che si stanno precipitando sul posto.