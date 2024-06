Nuoro. Incendio in cortile: spavento in un palazzo di via Catte

Tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco

Di: Redazione Sardegna Live

Paura a Nuoro in via Catte, dove un incendio ha coinvolto il cortile di un palazzo. Scattato l'allarme, intorno alle 16:20 sul posto sono giunte tre squadre dei Vigili del Fuoco.

L’incendio è partito da un accumulo di scarti di cantiere del cappotto termico istallato di recente sul condominio. L’intervento tempestivo ha permesso di estinguere prontamente l’incendio prima che si propagasse all’intera facciata e causasse danni ben più gravi.

Intervento ancora in corso per la bonifica e la messa in sicurezza. Sul posto presente anche la polizia locale.