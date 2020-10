Decimomannu. Positiva all'etilometro dopo incidente in paese: patente ritirata

Aveva perso il controllo dell'auto andando a sbattere contro alcuni mezzi parcheggiati. I test hanno rilevato un tasso alcolemico superiore al limite

Di: Giammaria Lavena

Nella giornata di ieri i carabinieri della Stazione di Decimomannu hanno deferito in stato di libertà, per guida in stato di ebbrezza, una 55enne del posto. Il controllo etilometrico è stato effettuato in seguito ad un incidente stradale autonomo, in cui era incorsa la donna attorno alle 16.3,0 in via Tirso.

Mentre era alla guida di un'auto intestata ad un'altra persona, la donna ha perso il controllo del mezzo, andando a urtare alcune vetture parcheggiate al lato della strada, alle quali ha causato danni più o meno ingenti. Le verifiche con tramite etilometro hanno evidenziato un tacco alcolemico di 1,63 g/l in entrambe le prove eseguite secondo i dettami del codice della strada.

I militari hanno proceduto col ritiro della patente di guida, trasmessa per i successivi adempimenti di legge alla prefettura di Cagliari, mentre l'autovettura, sensibilmente danneggiata, è stata restituita al proprietario, da cui era stata presa in prestito.