Cagliari. Revocato l'affidamento ai servizi sociali: arrestato 46enne

Cinque anni di reclusione per lesioni personali e rapina

Di: Giammaria Lavena

Stamattina a Cagliari, i carabinieri della Stazione di Sant'Avendrace hanno arrestato E.C., 46enne già noto alle autorità per precedenti denunce a carico, in ottemperanza a un'ordinanza di revoca dell'affidamento in prova al servizio sociale, emessa dal Tribunale di sorveglianza di Cagliari.

L'uomo dovrà scontare una pena residua di cinque anni di reclusione per i reati di "lesioni personali" e "rapina", divenuta nel frattempo esecutiva.

Rintracciato per strada dai militari, che erano sulle sue tracce da qualche giorno, il 46enne è stato condotto in caserma e, dopo la notifica degli atti, è stato trasferito nella casa circondariale di Uta, dove dovrà permanere per il prossimo periodo.