Tornano le divise in una scuola di Elmas: genitori protestano

Di: Redazione Sardegna Live

Divisa tipica delle scuole anglosassoni e niente più grembiule: è la nuova regola decisa dal Consiglio di istituto dell'istituto monsignor Saba di Elmas, nel Cagliaritano.

La circolare parla chiaro: maglietta cotone color giallo girasole con logo della scuola blu grande al centro (maniche corte-lunghe) e pantaloni al ginocchio/lunghi colore blu notte. E poi felpa giacca con zip e cappuccio, blu notte con logo bianco della scuola piccolo sul lato sinistro, in alto.

Per l'anno scolastico 2024-2025 - precisa la comunicazione - gli alunni di 5 anni manterranno la maglietta azzurro-Italia, già in uso. I genitori però - riferisce il quotidiano l'Unione Sarda - non ci stanno. E protestano con una lettera alla dirigente scolastica, all'Ufficio pubblica istruzione del comune e all'ambito scolastico territoriale di Cagliari: costi troppo alti rispetto al grembiule. Hanno fatto i conti: con la nuova divisa - spiegano - si parte da 40 euro e, con i cambi, si può arrivare anche a 100. Mentre con il grembiule - cambi compresi - il costo si fermerebbe a quota 30 euro.

Quindi la richiesta: o si torna indietro oppure si ammortizza la spesa magari con un contributo del comune o della scuola per chi quella spesa non se la può permettere. Altro suggerimento: trovare un unico fornitore per abbattere la spesa. Il comune non chiude la porta: riconosce l'autonomia della scuola ma sembra pronto a un confronto con l'istituto per trovare una soluzione che tenga conto delle esigenze di tutte le famiglie.

Foto: triesteallnews.it