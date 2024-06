Brotzu, oncologico e il Microcitemico uniti in "Ospedale dei Bambini"

La bozza di un disegno di legge è stata messa a punto dall'assessore della Sanità Armando Bartolazzi

Di: Redazione Sardegna Live

La bozza di un disegno di legge inviato a punto dall'assessore alla Sanità Armando Bartolazzi e dallo stretto entourage della presidente Alessandra Todde e circolato ieri nella chat dei consiglieri regionali impegnati a discutere di energia rinnovabile in Aula, e che ha immediatamente scatenato le ire dell'opposizione per le modalità di diffusione di un documento della giunta che, se non ufficiale , dovrebbe richiamarsi " disposizioni urgenti di adeguamento dell'assetto organizzativo e istituzionale del sistema sanitario regionale ".

L'obiettivo del testo, a partire da gennaio 2025, è " innovare l'attuale governance attraverso puntuali e rilevanti modifiche per migliorarne il suo livello di adeguatezza rispetto all'attuale condizione, caratterizzato da gravi criticità ", si legge in quella che appare come una contro-riforma del sistema. La norma punta a modificare la legge 24 del settembre 2020, di riforma del sistema sanitario voluta dalla precedente giunta di Christian Solinas, che ha fatto nascere l'Ares e riportato vita le otto Asl. I cambiamenti ipotizzati nella bozza riguardano da un lato gli assetti dei presidi e delle aziende sanitarie e dall'altro intervengono sui procedimenti di nomina dei direttori amministrativi e sanitari, con l'intento di " semplificare la procedura di formazione degli elenchi degli idonei alle cariche " , e più in generale sulla 'governance' del sistema, con una crescita di competenze per Ares.

Per Bartolazzi il nuovo assetto della sanità nell'Isola deve partire da un reset , con il " commissariamento straordinario delle aziende socio-sanitarie e ospedaliere, Areus e delle Aou " e relativa nomina dei commissari straordinari. Prevista la nascita dell'Aou Brotzu, che aggregherebbe l'Aou di Cagliari, l'Arnas Brotzu, l'oncologico e il Microcitemico. Il presidio avrà un'articolazione chiamata 'Ospedale dei Bambini' con competenze " dell'area materna infantile della nuova Azienda e di coordinamento della rete pediatrica e neonatologica regionale ". Contestualmente alla creazione dell'Aou Brotzu è previsto l'avvio del percorso finalizzato al riconoscimento ministeriale di Irccs , Istituto di ricovero e cura a carattere scientifico, per le aree Oncologia e Pediatria. Lo stesso percorso è previsto per l'Aou di Sassari, per l'area Cardiologia-Pneumologia, il "Marino" di Alghero verrà trasferito dall'Aou di Sassari alla Asl 1.