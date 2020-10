Controlli nei cantieri edili della zona, due imprenditori denunciati dai Carabinieri

I sopralluoghi dei militari hanno accertato violazioni in materia di sicurezza per gli operai

Di: Alessandro Congia

Nella serata di ieri, a Santa Maria Coghinas, i militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro, coadiuvati personale dell’ Aliquota Radiomobile della Compagnia di Valledoria, hanno denunciato in stato di libertà, i titolari di due imprese edili della zona per mancato rispetto di leggi in materia di tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro.

Gli ispettori, nella mattinata di ieri, hanno dapprima effettuato il controllo di un cantiere dove hanno riscontrato diverse omissioni di quanto previsto in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (ponti su cavalletti – apertura su vuoto ed opere provvisionali), nonchè la palese violazione delle misure di contenimento Covid-19.