Valentina Pitzalis in lacrime: “Incubo finito, grazie mille angeli per non avermi mai lasciata sola”

Nel video, pubblicato sulla pagina “Un Sorriso per Vale”, lo sfogo della ragazza: “Tutto finito, basta”. Selvaggia Lucarelli: “E’ una vittima di tentato femminicidio prima e di persecuzioni dopo”

Di: Alessandro Congia

“E’ arrivata l’archiviazione definitiva, sono felicissima, è finito un incubo, finalmente, basta. E’ durato troppi anni, volevo condividerlo con voi”.

Scoppia letteralmente in lacrime Valentina Pitzalis, in un breve frame video sulla sua pagina “Un Sorriso per Vale”, la notizia è anche rimbalzata sulla pagina Fb della giornalista, Selvaggia Lucarelli, che scrive: “Oggi è una grande giornata e lo scrivo tra le lacrime perché per me questa è stata una battaglia che è diventata sincero affetto per la protagonista di questo inferno, oltre che il mio lavoro di giornalista. Il caso Valentina Pitzalis è definitivamente chiuso. Il procedimento nei suoi confronti oggi è stato archiviato e per chi ha letto le carte non c’è mai stata una verità diversa da quella che ha raccontato fin dal primo momento. Nessuno potrà chiamarla più indagata, più assassina, più strega, più bugiarda. Valentina Pitzalis è una vittima di tentato femminicidio prima e di persecuzioni dopo, oltre che di una giustizia che non l’ha tutelata abbastanza. Dopo 9 anni da quella notte maledetta, ora può iniziare a rifarsi una vita. Grazie agli avvocati Cataldo Intrieri e Adriana Onorato che si sono battuti come leoni. Ora però è arrivato il momento di raccontare davvero tutto, perché questa storia è ben oltre quello che si è scritto. Vado a finire di piangere”.

L’archiviazione

Per la Procura della Repubblica di Cagliari, Valentina Pitzalis non ha dunque ucciso il suo ex marito Manuel Piredda: l’indagine è stata archiviata dal giudice Maria Gabriella Muscas. Per il Tribunale, che ha accolto la richiesta del pm Gilberto Ganassi, Valentina non ha ucciso Manuel, ma la giovane sarebbe scampata ad un’aggressione col fuoco del suo ex, che poi è deceduto n seguito al terribile rogo nell’abitazione.

