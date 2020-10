Covid, treni e pullman ‘pollaio’, il sindaco Massimo Pinna: “Trenitalia e Regione risolvano la situazione”

In stazione, incubo per studenti e lavoratori pendolari: si viaggia ammassati, altro che distanziamento: il primo cittadino chiede un intervento immediato

Di: Alessandro Congia

“A tutela del diritto allo studio dei nostri ragazzi, e a quella del lavoro dei nostri concittadini, ho scritto a Trenitalia e all'Assessore Regionale ai Trasporti affinche' venga assicurato un efficiente servizio pubblico di trasporto in sicurezza, chiedendo di potenziare il servizio vista l'inadeguatezza dei convogli a disposizione in rapporto al numero degli utenti”.

Così il sindaco di Villasor, Massimo Pinna che, ricevute tante segnalazioni dagli utenti, ha deciso di prendere carta e penna e di scrivere a Trenitalia e all’assessorato regionale ai Trasporti, in Regione, per chiedere e sollecitare un immediato intervento, soprattutto perché la pandemia da Covid-19 non è affatto sconfitta: “La situazione diventa critica proprio in concomitanza con l’avvio dell’anno scolastico – scrive il primo cittadino – in particolare (si legge tra le righe), il numero dei convogli appare inadeguato, in relazione al molteplice numero degli utenti pendolari, lavoratori e studenti, costretti a viaggiare a bordo letteralmente accalcati, in particolare nelle fasce orarie 7:05 e 7:30. Chiedo un immediato intervento per potenziare il servizio nei modi più opportuni" – ha concluso, nella missiva, Massimo Pinna.