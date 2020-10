Quartu. Cannabis e marijuana in casa: in manette 39enne

Ieri sera il blitz della polizia nell'abitazione dell'uomo. Sei piante di cannabis e 400 grammi di marijuana pronta alla vendita

Di: Giammaria Lavena

Dopo diversi servizi investigativi effettuati nell’ambito dell’individuazione di piantagioni di cannabis, la polizia giudiziaria, insieme alle volanti del commissariato di Quartu Sant’Elena, hanno tratto in arresto Enrico Putzolu, 39enne cagliaritano ben noto alle autorità per i suoi precedenti per spaccio e reati contro il patrimonio.

Il blitz è scattato ieri sera, quando gli agenti hanno fatto irruzione nell'abitazione dell'uomo, in località Santa Barbara a Solanas. All'interno sarebbero state rinvenute 6 piante di cannabis indica appena recisa, di altezza media di circa 1,60 metri, nonché quattro buste di plastica trasparente contenenti più di 400 grammi di marijuana pronta alla vendita.

Inoltre sarebbero stati individuati diversi flaconi di fertilizzante per le piante, una macchina per il sottovuoto e altro materiale utile al confezionamento della droga. Putzolu è stato arrestato per detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio, e riaccompagnato presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.