Cagliari. Ruba un'auto: arrestato 41enne marocchino

L'uomo era già noto agli agenti per reati contro il patrimonio. Inoltre aveva a carico un ordine del questore di Avellino di abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni

Di: Giammaria Lavena

Ieri sera alla sala operativa del 113 di Cagliari è arrivata una chiamata nella quale un uomo richiedeva l’intervento della polizia, poiché gli era stata rubata la macchina, parcheggiata davanti alla sua attività.

Un equipaggio della squadra mobile si è messo subito sulle tracce della Fiat Panda appena trafugata, intercettandola in viale Monastir. Il conducente, vistosi braccato dagli agenti, ha accelerato repentinamente cercando di seminarli, vanamente, poiché dopo pochi metri è stato bloccato in via Contivecchi.

L’uomo alla guida è stato riconosciuto e identificato: Sam Redouane, 41enne di nazionalità marocchina ben noto alle autorità per i suoi precedenti per reati contro il patrimonio, nonché avente a carico un ordine del questore di Avellino ad abbandonare il territorio nazionale entro 7 giorni.

Redouane è stato arrestato per furto aggravato e riaccompagnato presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina. Saranno poi i poliziotti dell’Ufficio immigrazione ad approfondire la posizione dello straniero per l'emissione di eventuali ulteriori provvedimenti.