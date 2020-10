Sinnai. Spacciava marijuana in casa: incastrato 27enne

Ieri le perquisizioni degli agenti, questa mattina l'udienza

Di: Giammaria Lavena

Nella mattinata di ieri, nell'ambito delle operazioni volte al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti, la polizia di Sinnai ha arrestato Michael Zucca, 27enne cagliaritano ben noto alle autorità.

Attente operazioni di monitoraggio hanno consentito agli agenti di notare un continuo viavai di persone, presumibili acquirenti di stupefacente, che entravano nell'abitazione del ragazzo, per poi uscire poco dopo.

Nella giornata di ieri gli agenti della squadra mobile hanno effettuato un'accurata perquisizione all'interno del suo appartamento, tramite la quale sarebbero stati rinvenuti circa 82 grammi di marijuana suddivisa in 15 involucri di plastica, nonché una busta contenente altri 6 grammi circa di marijuana.

Zucca è stato tratto in arresto per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e riaccompagnato presso il proprio domicilio in attesa dell’udienza direttissima prevista per questa mattina.