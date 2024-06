Siccità, assessore Piu: "Interventi per garantire l'approvvigionamento"

"La Giunta regionale ha approvato una serie di interventi per mitigare i danni" della siccità "nei Comuni più colpiti"

Di: Redazione Sardegna Live

" La siccità che ha colpito i nostri territori richiede azioni immediate e concrete e, in questi giorni, la Giunta regionale ha approvato sulla mia proposta una delibera che prevede una serie di interventi per mitigare i danni e garantire l'approvvigionamento idrico nei Comuni più colpiti ": lo comunica Antonio Piu (AVS), assessore ai Lavori Pubblici .

" Recupereremo dei pozzi già esistenti nei comuni di San Teodoro, Siniscola e Budoni, ridando vita a risorse che erano state dismesse, mentre a Siniscola trivelleremo nuovi pozzi, inclusa la località Sa Ena, per aumentare la disponibilità d'acqua. A Budoni, nella frazione di Ottiolu, sarà messo in funzione un dissalatore, una soluzione tecnologicamente avanzata per garantire acqua potabile », ha spiegato Piu.

" Particolare attenzione è riservata a Posada, dove stiamo lavorando per migliorare il sistema di accumulo e distribuzione dell'acqua. Sono infatti previsti interventi sulla diga di Maccheronis e sul rio Posada, fondamentali per garantire la continuità dell'approvvigionamento idrico. A Torpè, stiamo realizzando opere provvisionali sul rio Posada per l'approvazione idropotabile del centro abitato. Questi interventi - prosegue l'assessore - rappresentano una risposta concreta alle critiche dovute alle scarse piogge registrate tra ottobre 2023 e maggio 2024, che hanno ridotto il volume idrico del lago di Posada a circa il 36% del volume utile di regolazione autorizzata. Con l'obiettivo di preservare la risorsa idrica per gli usi potabili, abbiamo definito importanti limitazioni dell'assegnazione dell'acqua per gli usi irrigui, individuando azioni specifiche per garantire gli usi prioritari. ".

" L'intero piano di interventi è frutto di un lavoro sinergico e senza sosta tra il mio assessorato ei sindaci dei comuni interessati, grazie anche al supporto degli uffici dell'assessorato dei Lavori pubblici. La delibera prevede una spesa di oltre 2 milioni di euro per misure strutturali e ulteriori 850 mila euro per azioni non strutturali, tutte mirate a rispondere alle esigenze dei territori di Torpè, Posada, Budoni e San Teodoro. La prossima settimana visiterò i territori coinvolti dalla delibera, in occasione del convegno 'Acqua, bene prezioso ', in programma il 2 luglio alle 17:30 all'anfiteatro Parodi di Budoni - annuncia l'esponente della maggioranza -. Sarà un momento importante per confrontarci e continuare a lavorare insieme per il bene delle nostre comunità ”.