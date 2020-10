Gavoi, ancora contagi: 14 ieri

Dei 170 test effettuati nella giornata di lunedì in modalità drive in e a domicilio, 14 hanno dato esito positivo. Negli scorsi giorni, per arginare il pericolo Covid, era stata disposta la chiusura di scuole, bar e ristoranti

Di: Giammaria Lavena

Tre giorni fa a Gavoi sono stati eseguiti circa 170 tamponi in drive in e a domicilio, dopo che nel paese era stato predisposto un semi lockdown. Gli esiti dei test sono arrivati, e ben 14 hanno dato riscontro positivo, andandosi a sommare ai 27 casi precedentemente accertati. Lo ha comunicato ieri sera il sindaco Giovanni Cugusi, in un avviso ai cittadini.

"Ci sono stati comunicati gli esiti dei 170 tamponi eseguiti nella giornata di lunedì scorso a Gavoi e purtroppo si segnalano altri 14 casi di positività - si legge nella nota -. Fortunatamente gli alunni testati della scuola primaria risultano essere tutti negativi. Finora risulta invece positivo un bambino della scuola materna".

"I cittadini risultati positivi sono già stati tempestivamente contattati. - riferisce il primo cittadino -. Da questi nuovi dati avranno origine nuove tempestive indagini fra i contatti dei positivi per ricostruire la catena dei contagi".