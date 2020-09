Stasera a "Chi l'ha visto?": la scomparsa di Tore Angioni

Il 47enne di Sestu era uscito di casa lo scorso 12 marzo, ma non vi ha più fatto ritorno. Stasera alle 23 il caso su "Chi l'ha visto?", Rai 3

Di: Redazione Sardegna Live

Stasera a "Chi l'ha visto?" la storia di un uomo di Sestu, scomparso una mattina di marzo e mai più tornato a casa.

Tore Angioni, 47 anni, era uscito di casa alle 9.30 del mattino del 12 marzo scorso per una commissione, ma da allora si sono perse le sue tracce. Familiari ed amici non riescono a darsi pace e continuano a cercarlo.

Anche il noto programma tv, in onda tutti i mercoledì su Rai 3, si è occupato del caso: quella mattina l’uomo aveva detto alla madre che avrebbe raggiunto il vicino ufficio postale per delle commissioni, ma non ha più fatto ritorno. Da quel giorno, nessuno lo ha più visto o sentito.