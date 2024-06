Nuovi direttori generali in Regione. Todde: "Cambio di passo evidente"

La governatrice ha commentato le ultime delibere

Di: Redazione Sardegna Live

Revocati dalla Giunta regionale i precedenti direttori generali e nominati i nuovi. Una scelta, quella dell’Esecutivo guidato da Alessandra Todde, che ha provocato polemiche ma che la stessa governatrice rivendica.

“Abbiamo revocato i Direttori generali in carica e provveduto, subito e con una delibera unica, a nominarne di nuovi, basandoci su competenze ed esperienza. Il cambio di passo rispetto al passato è evidente per chi lo vuole vedere. È stata effettuata anche la nomina del Direttore generale dell’ASPAL (Agenzia Sarda Per le Politiche Attive del Lavoro) – ha commentato Alessandra Todde anche in un post sui social – A tutte e tutti loro vanno i miei auguri di un proficuo lavoro al servizio della nostra Regione”.

“Con un'altra importantissima delibera, abbiamo incrementato sensibilmente le risorse per il 2024 dedicate al programma di sviluppo dello sport in Sardegna. In questo modo vogliamo dare maggiore risalto all’attività giovanile di base, che ha un ruolo fondamentale per la crescita e la socializzazione dei nostri ragazzi. A breve verranno pubblicati i bandi – ha aggiunto Todde – Nella seduta pomeridiana abbiamo approvato un programma di interventi a favore del comparto ippico per un importo complessivo di 2 milioni e mezzo di euro per l'anno 2024”.

“In merito allo stanziamento di 32 milioni di euro per i Consorzi di Bonifica della Sardegna, deliberato lo scorso maggio, si è stabilito che la quota di anticipazione sui contributi concessi o da concedere nell’annualità 2024 sarà del 95%. Infine, la Giunta ha deliberato di assegnare in comodato d’uso gratuito a favore del Comune di Pula, alcuni terreni di proprietà regionale situati nel territorio del medesimo Comune” ha concluso Todde.