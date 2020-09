Zoffili: "Clandestini fuggiti da Monastir per rubare alcool a San Sperate"

Il deputato della Lega denuncia: "Uno dei due positivo al Covid. E' questa la vera faccia dell'accoglienza secondo il governo Conte?"

Di: Giammaria Lavena

Eugenio Zoffili, coordinatore regionale della Lega in Sardegna, ha denunciato in questi minuti, tramite comunicato, la fuga di due migranti dal Centro di accoglienza di Monastir, nella serata di ieri.

"Ieri due clandestini di nazionalità tunisina sono fuggiti dal Centro di accoglienza di Monastir, in Sardegna - riferisce il deputato leghista -, per andare a rubare degli alcolici in un negozio nel Comune di San Sperate, ad alcuni chilometri di distanza. Uno dei due è risultato addirittura essere positivo al Covid-19".

"Si tratta dell'ennesimo, gravissimo episodio che dimostra l'assoluta inadeguatezza di questa struttura e la necessità di incrementare la presenza di Forze dell'Ordine, nonostante il ministro Lamorgese non lo ritenga prioritario, come mi ha risposto giovedì scorso durante l'audizione nella Bicamerale Schengen - si legge ancora nella nota -. Ritengo sia necessario riformare con urgenza l'attuale metodo di gestione dei flussi migratori, che si sta rivelando un vero e proprio colabrodo".

"Chi delinque - prosegue -, come questi tunisini che hanno violato la quarantena e rubato, deve essere immediatamente espulso. Oppure è questa la vera faccia dell'accoglienza secondo il governo Conte, porti aperti e positivi liberi di scappare, rubare e infettare? Tornerò a porre la questione al ministro, perché i sardi e gli italiani meritano risposte concrete, non vane promesse", ha concluso Zoffili.