Covid, la sindaca Paola Secci: “Tre persone positive al virus, due sono in isolamento domiciliare”

L’annuncio dal municipio di via Scipione: La pandemia non è finita”

Di: Alessandro Congia

Torna l’ondata Covid anche nella cittadina sestese, è la sindaca Paola Secci che lo ha ufficializzato sui social: “Cari concittadini e care concittadine, purtroppo oggi vi devo comunicare che l'Ats ci ha fatto sapere che tre nostri concittadini sono risultati positivi al Covid-19. Stanno bene e due si trovano in isolamento domiciliare, mentre la terza persona si trova in ospedale. La situazione sanitaria è comunque sotto controllo, in quanto questi contagi sono ascrivibili a contatti avvenuti all'esterno della nostra comunità. Questi casi ci devono servire comunque da monito. La pandemia non è finita e bisogna continuare a osservare tutte le misure anti-contagio prescritte, in particolare il distanziamento sociale e l’utilizzo della mascherina e la disinfezione puntuale delle mani. Siamo stati bravi nel limitare i contagi anche nel periodo critico e sono sicura che continueremo, con grande senso di responsabilità e consapevolezza, a contrastare il virus per il nostro bene e di tutta la comunità. Forza e coraggio Sestu”