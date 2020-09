Non versa l’assegno di mantenimento per il figlio minorenne, denunciato dai Carabinieri

Redazione Sardegna Live

Si tratta di un episodio che purtroppo ha molti precedenti ed è sintomatico di un malessere sociale purtroppo diffuso. I Carabinieri di Giba hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari un 31enne del luogo, divorziato, operaio con precedenti denunce a carico, per violazione degli obblighi di assistenza familiare.

In sostanza l’uomo, che deve passare mensilmente alla ex moglie 200 euro mensili per il mantenimento del figlio minore, cosi come disposto dal giudice del Tribunale Civile di Cagliari con una sentenza del gennaio scorso, ha fino ad oggi omesso di farlo.

A fronte della denuncia della moglie, l’uomo non ha potuto esibire ricevute di bonifici o altra documentazione che potesse comprovare l’adempimento agli obblighi imposti dall’autorità giudiziaria a vantaggio del figlio minore ed è risultato essere totalmente inadempiente.