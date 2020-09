La truffa del passaggio di proprietà per il costoso Range Rover: scoperto e denunciato

65enne nei guai

Di: Redazione Sardegna Live

Nel pomeriggio di ieri a Cagliari, carabinieri della Stazione di San Bartolomeo, al termine di un’attività investigativa scaturita da querela formalizzata da un 79enne pensionato, hanno deferito in s.l. per truffa aggravata un 65enne di Cagliari, conosciuto dai carabinieri per vicende pregresse. Questi, a seguito di trattative private inerenti acquisto di un’autovettura Range Rover, aveva esibito al venditore dell’auto un finto bonifico di 19mila euro, in realtà mai ordinato a vantaggio della controparte, così da carpirne artatamente la fiducia e ottenere il passaggio di proprietà del mezzo, senza il reale pagamento di alcuna contropartita.

L’autovettura è stata sequestrata e posta a disposizione dell’autorità giudiziaria. Avendo prudentemente conservato la fotocopia del bonifico, la vittima ha potuto dimostrare ai carabinieri le modalità del raggiro. In assenza di questo, l’autore dello stesso avrebbe potuto sostenere coi carabinieri di aver a suo tempo consegnato alla parte lesa una paritetica somma di denaro in contanti. Si sarebbe trattato di un pagamento sospetto per altri versi ma tale da giustificare il passaggio di proprietà.