Minorenni incastrati dalle telecamere per il furto di due costosi costumi da bagno: denunciati

E’ l’esito dell’attività investigativa dopo la denuncia del titolare di un’attività commerciale in via Roma

Di: Redazione Sardegna Live

Stamattina a Cagliari, presso la locale Procura della Repubblica, carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia, al termine di una breve attività investigativa, scaturita dalla denuncia querela presentata dalla responsabile di un negozio di articoli sportivi del centro di Cagliari (Via Roma), denunciavano alla Procura dei Minori due 17enni algerini, richiedenti asilo e con precedenti denunce carico per furto aggravato.

Entrambi sono domiciliati a Villaspeciosa presso una locale comunità d’accoglienza. Le indagini, supportate dal sistema di videosorveglianza dell’esercizio pubblico, permettevano di individuare i denunciati come gli autori del furto di due costumi da bagno, del valore di complessivi 200 euro, compiuto presso quel punto vendita in data 2 ago 2020. Anche l’autorità giudiziaria ordinaria è stata informata, in quanto destinataria della prima informativa, allorquando ancora i due non erano stati riconosciuti, in virtù delle immagini estratte dal sistema telematico che ne ha immortalato l’impresa.