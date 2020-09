Orune, emergenza senza fine. I contagi sono ora 109

Il sindaco Deiana ai cittadini: "Seguire le regole"

Di: Redazione Sardegna Live, foto Wikipedia

L'emergenza sanitaria dovuta al diffondersi dei contagi da coronavirus non conosce tregua a Orune. Il paese del Nuorese di 2300 abitanti, in semi-lockdown dal 22 settembre e fino al 5 ottobre conta oggi nove nuovi casi di positività per un totale di 109 cittadini positivi.

"Abbiamo predisposto celermente tutte le misure del caso previste dai protocolli sanitari - scrive in un comunicato il sindaco Pietro Deiana - Dobbiamo adottare tutte le regole sanitarie del caso e aumentare la consapevolezza nel confronti di questo pericoloso fenomeno senza mai abbassare la guardia, per proteggere noi i nostri cari e le persone maggiormente a rischio".

Nel centro barbaricino stati chiusi bar e ristoranti in via precauzionale. Tutti i cittadini sono stati invitati dall'amministrazione comunale ad uscire dal paese solo in caso di comprovata necessità. Sospese anche le lezioni nelle scuole.