Corrias (Pd): "Apertura base di Perdasdefogu all’elisoccorso 118"

"Una notizia attesa da tempo e fondamentale per tutta l’Ogliastra"

Di: Redazione Sardegna Live

"L’apertura della base di Perdasdefogu all’elisoccorso del sistema 118 è una notizia attesa da tempo e fondamentale per la comunità e per tutta l’Ogliastra". Così il consigliere regionale del Pd Salvatore Corris.

"Ora si tratta di potenziare la rete dell’emergenza urgenza pubblica in Ogliastra, sia sotto il profilo di altre postazioni di atterraggio, fondamentali per la conformazione del nostro territorio, sia sotto quello dell’apertura di nuove postazioni di soccorso 118, anche con medici e infermieri", aggiunge Corrias.

"Chiederemo all’assessore alla Sanità un incontro per pianificare lo sviluppo della Sanità di emergenza urgenza in Ogliastra, sia per garantire i diritti sanitari dei nostri cittadini che quelli di migliaia di turisti che tutto l’anno scelgono l’Ogliastra".