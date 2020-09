Casting in Sardegna per “Avanti un altro” di Paolo Bonolis: ecco quando saranno

Si ricercano concorrenti per la nuova edizione

Di: Alessandro Congia

I casting in Sardegna, così come fanno sapere dall’agenzia di Roma che si occupa delle selezioni, si terranno a Cagliari giovedì 15 ottobre 2020: per candidarsi ai casting del quiz televisivo con Paolo Bonolis, si deve inviare una e-mail a m.lanza@sdl2005.it con i dati anagrafici, il recapito telefonico ed una fotografia (inclusa la seguente dichiarazione liberatoria: “Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 679/2016, così come da informativa Privacy presente sul sito www.sdl.tv), oppure si può anche lasciare un messaggio in segreteria telefonica al numero 06 62 28 69 00. I candidati saranno poi ovviamente informati sul luogo dove saranno svolte le selezioni.