Covid, c’è un secondo caso di contagio. Carla Medau: “Calma e prudenza, seguite le regole fondamentali anti contagio”

Il monito della sindaca: “L’Ats ha ovviamente già avviato tutte le procedure del caso”

Di: Alessandro Congia

“Cari concittadini, desidero comunicarvi che l'Ats Sardegna ci ha informati della presenza di un secondo soggetto positivo al Coronavirus nel territorio di Pula. Il Servizio di Igiene Pubblica sta avviando tutte le procedure sanitarie per le persone venute in contatto con il cittadino al fine di contenere l'eventuale trasmissione del virus. Vi invito alla calma, alla massima prudenza e al rispetto delle semplici regole indispensabili, come indossare sempre la mascherina, igienizzare le mani e mantenere il distanziamento fisico. Vi chiedo il massimo senso di responsabilità e un grande senso civico, caratteristiche essenziali per evitare che si ritorni a prescrizioni severe già vissute nell'emergenza Covid-19. Mi sento di esprimere ai concittadini e a alle loro famiglie, a mio nome, dell'Amministrazione e della Comunità pulese, gli auguri di una pronta guarigione”.

La sindaca Carla Medau, ci tiene a rammentare attraverso i social, le regole fondamentali per tenere lontano il virus, sottolineando il secondo caso di positività nel territorio comunale.

(La foto, tratta da Fb, pagina della sindaca Carla Medau, è di Alberto Costa)