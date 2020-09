Covid, gli ultimi aggiornamenti: sono in tutto 32 i cittadini positivi al virus

Lo screening, il sindaco Hansel Cristian Cabiddu: “In queste ore tante le persone sottoposte a tampone con esito negativo”

Di: Alessandro Congia

“Pochi istanti fa l’Ats mi ha comunicato che un nostro cittadino è risultato positivo al Covid-19. E' attiva la rete, tracciata da Ats, di ulteriori contatti chiamati per essere sottoposti a tampone in questi giorni. Sono ad oggi, dall'11 settembre, 32 i casi rilevati nel nostro comune. Tante sono le persone che sottoposte a tampone con esito negativo progressivamente hanno ultimato il periodo della quarantena e possono tornare alla vita quotidiana. Mentre, con grande dispiacere, dobbiamo purtroppo rilevare che nessuno dei casi presenti in paese si è ancora negativizzato. A loro vanno i nostro migliori auguri di pronta guarigione. Chiediamo ancora una volta alle persone contattate la massima prudenza e il rispetto totale delle linee guida Ats sino a esito certo al fine di tutelare la propria salute e quella degli altri cittadini. In questi giorni abbiamo ricevuto, dalle vicine comunità locali, numerose attestazioni di stima e sostegno che non possono essere cancellate da inaccettabili fenomeni di becera intolleranza che invece si rilevano sui social e in diversi ambiti e luoghi della vita quotidiana come in alcune attività commerciali, in alcuni istituti scolastici e spazi del tempo libero del circondario. Per essere positivi al Covid-19 occorre essere certificati e sino ad allora tutti abbiamo la medesima possibilità di contagiare ed essere contagiati, gli stessi diritti e gli stessi doveri senza distinzione di provenienza, abbiamo la stessa responsabilità verso se stessi e verso il prossimo. E' una questione che riguarda l'onestà intellettuale delle persone non la residenza. E' con i principi cardine della solidarietà e dell'aiuto reciproco che momenti delicati e difficili come quello che stiamo vivendo possono essere superati. Solo così andrà davvero tutto bene per tutti e non solo per se stessi. Per questo motivo è ancor più fondamentale la collaborazione di ciascuno di noi volta ad uscire uniti da questo momento di difficoltà nel quale Gonnesa si trova. Chiediamo ad ogni cittadino, che presentasse anche minimi sintomi, di contattare telefonicamente o telematicamente il proprio medico di base, senza recarsi in ambulatorio, al fine di mantenere operativa la loro importante funzione di supporto e coordinamento in questa fase molto delicata per la comunità. Nel ricordare il rispetto delle norme igieniche e sanitarie di sicurezza previste dal Dpcm per arginare la diffusione del Covid 19, invitiamo i cittadini ad avere comportamenti prudenti. Sarà mia cura aggiornarvi costantemente su ulteriori comunicazioni”.

Così, sulla pagina istituzionale del Comune di Gonnesa, gli ultimi aggiornamenti sui contagi da parte del sindaco, Hansel Cristian Cabiddu, il quale ci tiene a precisare e a rammentare la massima prudenza e la consapevole responsabilità sull’uso dei dpi (quindi mascherine), igienizzazione delle mani e il distanziamento sociale.