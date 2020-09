Amministrative in Sardegna: 156 Comuni al voto, quattro senza candidati

A Talana, Belvì, Sorgono e Seneghe nessuna lista presentata, verrà nominato un commissario. Problemi per tre liste a Nuoro, Aritzo e La Maddalena, escluse per differenti motivi, ma pronte a fare ricorso

Di: Giammaria Lavena

Sono 156 i Comuni che andranno al voto in Sardegna alle amministrative del 25 e 26 ottobre. Quattro i paesi in cui invece non è stata presentata alcuna lista, tre del Nuorese (Talana, Belvì e Sorgono) e uno dell'Oristanese (Seneghe). In questi verrà nominato dalla giunta regionale un commissario fino alle prossime elezioni.

In 48 Comuni è stata presentata un'unica lista, che per poter convalidare il mandato deve raggiungere il quorum del 50% più uno degli aventi diritto. Inoltre, dopo le verifiche sulle liste, a causa di errori tre sono state escluse a Nuoro, Aritzo e La Maddalena. Nel capoluogo barbaricino a ricevere la stangata è stata la lista Generazione Nuoro di Francesco Guccini (lista civica), uno dei sette candidati sindaci. In seguito ai controlli è emersa la mancanza di un certificato di una candidata residente da 15 anni a Nuoro, iscritta nelle liste elettorali cittadine, ma nata all'estero. Guccini, che al momento corre con tre liste e non con quattro, ha già annunciato il ricorso.

Anche la lista del candidato sindaco di Aritzo Gianfranco Secci non prenderà parte alle elezioni, causa errore formale; anche in questo caso possibile un ricorso. Infine, fuori dai giochi anche la lista Non solo tunnel, del candidato sindaco a La Maddalena Giovanni Gavino Manconi, per un ritardo nella consegna. Il gruppo ha presentato un ricorso affermando di essersi presentato in municipio molto prima della scadenza fissata a mezzogiorno, ma di non essere riuscito entro l'orario per problemi non legati ad esso.