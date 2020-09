Nuoro. Due studenti liceali positivi: classi in quarantena

Riscontrati due casi di positività, nel liceo scientifico e in quello delle scienze umane e musicali. Sospese momentaneamente le attività in presenza

Di: Giammaria Lavena

Dopo il caso coronavirus registrato ieri nella scuola materna di Sant'Onofrio a Nuoro, la Protezione civile ha segnalato nella tarda serata di ieri altri due positivi, in altre due scuole della città.

Si tratta di due studenti, frequentanti rispettivamente il liceo scientifico Fermi e il liceo delle scienze umane e musicali Sebastiano Satta. In entrambe le classi sono state momentaneamente sospese le lezioni in prsenza, in via precauzionale, e proseguiranno con la didattica a distanza.

"I dirigenti - si legge nella nota della Protezione civile - hanno rispettato tutte le procedure e immediatamente attivato il protocollo di sicurezza".