Market della droga in casa: arrestato 37enne, denunciata la madre

Marijuana, metadone, semi e piantine di cannabis. Madre e figlio nei guai

Di: Giammaria Lavena

Nella giornata di ieri i carabinieri della Stazione di Sinnai hanno concentrato la propria attenzione sul territorio di Settimo San Pietro, raccogliendo e sviluppando le segnalazioni di diversi residenti, che riferivano di insoliti via vai di persone in un'abitazione del centro storico.

Coadiuvati dai colleghi del nucleo cinofilo di Cagliari, i militari hanno dato inizio ad una perquisizione domiciliare nei confronti di V.Z., 37enne di Settimo San Pietro, già noto alle autorità, sospettato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio nella propria abitazione, che condivideva con la madre L.L., 66enne.

Durante la perquisizione sarebbero stati rinvenuti 3,1 kg di marijuana, suddivisa in 28 buste in cellophane, svariati semi di cannabis, 3 flaconi di metadone da 50 mg, 6 piante in vaso di cannabis indica alte circa 1.20 metri, sviluppate ed in fioritura, bilancino di precisione, materiale per il confezionamento dello stupefacente e denaro, per un valore di 640 euro.

Condotto in caserma, l'uomo è stato arrestato per coltivazione e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, mentre la madre denunciata per concorso in reato. Al termine delle formalità di rito, su disposizione del pm, l’arrestato è stato condotto presso la propria abitazione, agli arresti domiciliari, in attesa del processo per direttissima che si terrà quest'oggi.