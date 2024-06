Iglesias. Tra mare e miniere: conoscete l’incantevole spiaggia di Masua?

Un mare cristallino accanto a un preziosissimo scrigno di archeologia mineraria

Di: Alessandra Leo, foto Federica Mossa

Una spiaggia piccola, circa 230 metri di sabbia ambrata a grani piccoli e medi che si affacciano su un mare cristallino con meravigliose sfumature che vanno dal verde all’azzurro, ma grandiosa per le preziose caratteristiche che presenta.

Situata nella costa sud occidentale della Sardegna, fa parte del Comune di Iglesias e si trova accanto a un’altra spiaggetta ancora più piccola, di circa 50 metri, chiamata Portu Cauli, da cui è separata da alcuni scogli.

La spiaggia di Masua è una nota meta turistica ma anche luogo raggiunto dai residenti in ogni periodo dell’anno per la sua bellezza e per il panorama maestoso che offre, con protagonista il maestoso Pan di Zucchero.

Il meraviglioso faraglione in mezzo al mare è uno dei monumenti naturali caratteristici dell’Iglesiente: il suo nome deriva dalla somiglianza con il celebre Pao d Acucar di Rio de Janeiro, che è possibile raggiungere in barca e scalare per raggiungerne la vetta. Le visite guidate sono gestite del Comune di Iglesias, così come quelle presso l’incantevole sito minerario di Porto Flavia.

Il fondale sabbioso con diverse zone rocciose è ideale per interessanti immersioni subacquee, inoltre sul mare è presente un molo che dà anche il nome alla spiaggia, tanto che da alcuni viene chiamata proprio "il molo", da cui è possibile cimentarsi in tuffi nel mare limpido.

La spiaggia di Masua, attrezzata con ampi parcheggi, il servizio dei bagnini e un locale dedito alla ristorazione che offre colazioni, pranzi, cene e aperitivi con una vista mare da togliere il fiato, è raggiungibile da Cagliari imboccando in auto la SS 130 direzione Iglesias, superando il capoluogo minerario, proseguendo in direzione Gonnesa e prendendo lo svincolo per Buggerru, seguendo poi le indicazioni per Masua.