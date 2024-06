Avis Bonorva, donazione sangue e lotta ai tumori al seno nel segno della solidarietà

Il prossimo 7 luglio la passeggiata in rosa “Walk for the cure” a sostegno di Komen Italia

Di: Alessandra Leo

Donazione del sangue e lotta ai tumori al seno assieme nel segno di solidarietà e altruismo.

Il prossimo 7 luglio si svolgerà “Walk for The Cure”, la passeggiata in rosa organizzata all'Avis di Bonorva in collaborazione con le Avis Provinciali e la Pro loco di Bonorva.

“Un’occasione per stare vicino a chi soffre, donando il sangue e partecipando attivamente alla lotta contro i tumori al seno – afferma ai microfoni di Sardegna Live il presidente della sezione Avis di Bonorva, Angelo Solinas – Partecipate numerosi perché chi sta affrontando una qualunque malattia merita il sostegno a 360 gradi di chiunque. Grazie a tutte le associazioni locali per il sostegno”.

L’iniziativa si inserisce nel progetto Mater & Komen e, con una donazione di 10 euro, ogni partecipante riceverà una maglietta realizzata appositamente per il progetto.

Il ricavato verrà devoluto a favore dei progetti di Komen Italia per la lotta ai tumori al seno che verranno sviluppati al nord Sardegna con il Mater Olbia Hospital.

IL PROGRAMMA

Dalle 8 fino alle 13, presso la sede Avis in via Antonio Sanna, è prevista la donazione del sangue, gesto di fondamentale importanza e simbolo di un immenso amore nei confronti del prossimo.

Alle 18:30, in piazza Santa Maria, avverrà la consegna delle magliette e poi comincerà la passeggiata per le vie del paese.

Alle 19:30, presso il Tennis Club di Bonorva, il torneo di tennis a favore della lotta ai tumori al seno, per stare assieme divertendosi e contribuendo a dare una mano per la ricerca.

Alle ore 21 il rinfresco per tutti i partecipanti della passeggiata, a base di vitello arrosto, offerto dal Comitato Giovanni Battista.