Primo caso di coronavirus a Genuri

Il virus arriva anche a Genuri. Il sindaco, Danilo Piras: "Invito la popolazione non impegnata in lavori o servizi essenziali a restare assolutamente a casa"

Di: Giammaria Lavena

Anche a Genuri arriva il coronavirus. A renderlo noto il sindaco Danilo Piras, che in questi minuti ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook rivolgendosi ai cittadini.

"Mi trovo costretto a dare un annuncio che tutti speravamo non toccasse la nostra comunità - si legge nel comunicato -, purtroppo sono stato informato dall'unità sanitaria preposta di un caso di positività al Covid-19, riguardante un nostro concittadino".

"La persona presenta scarsi sintomi - riferisce il primo cittadino -, si trova in isolamento domiciliare fiduciario ed è attualmente in corso la valutazione epidemiologica. Vi assicuro fin da ora la costante attenzione nell'evolversi della situazione, in contatto costante con le autorità sanitarie competenti".

"L'attività di censimento dei contatti verrà svolta dai soggetti addetti all'emergenza - comunica -, che chiameranno tutti i cittadini di Genuri e non presumibilmente coinvolti nel contagio o in grado di fornire informazioni".

"Non è il caso di allarmarsi - rassicura Piras - in quanto le autorità sanitarie stanno svolgendo il loro compito con il massimo rigore. Tuttavia ho il dovere tutti ad una ancora più rigorosa osservanza delle disposizioni. Invito dunque tutta la popolazione non impegnata in lavori o servizi essenziali a restare assolutamente a casa, finché non vi saranno nuove disposizioni".