Sassari. Nuovo “Bando voucher digitali I4.0 - 2024”: ecco come richiedere il contributo

La Camera di Commercio di Sassari continua a incentivare le imprese che credono nell'innovazione

Di: Redazione Sardegna Live

Se cresce il livello di innovazione all'interno dell'impresa, allo stesso tempo aumenta il livello di competitività. E insieme anche le performance aziendali. Da questo assunto la Camera di commercio di Sassari prosegue il percorso del “Punto Impresa Digitale” (PID), strumento nato per promuovere la diffusione della cultura e della pratica digitale nelle micro, piccole e medie imprese impegnate trasversalmente in tutti i settori economici.

Un progetto che si lega alle iniziative di digitalizzazione nell'ambito del "Programma nazionale Impresa 4.0" dedicato alle aziende del territorio, in parallelo con i servizi offerti dai PID. Unico obiettivo: accompagnare la crescita della consapevolezza delle imprese sulle soluzioni possibili offerte dalle innovazioni del digitale e sui loro benefici anche attraverso strumenti come il “Bando voucher digitali I4.0 - Anno 2024” con cui l'Ente camerale fornisce il suo sostegno economico.

"Proseguiamo la nostra azione per favorire la crescita delle imprese del nord Sardegna sotto il profilo dell'innovazione che riferiamo essere sempre più strategico- commenta il presidente della Camera di Commercio di Sassari, Stefano Visconti - e in grado di favorire la crescita delle nostre imprese. Per proseguire a sostenere i processi di adeguamento e sviluppo del sistema imprenditoriale del territorio.”

Su questa linea e per fornire una nuova spinta verso l'innovazione che tracci trasversalmente il sistema economico del nord Sardegna è stato rifinanziato il “Bando voucher digitali I4.0 2024", che mira a promuovere l’utilizzo, da parte delle imprese, di servizi e soluzioni focalizzati sulle nuove competenze e tecnologie digitali, che si leghi alla strategia definita nel Piano Nazionale Impresa 4.0. Una strategia che vede nel trasferimento di soluzioni tecnologiche la realizzazione di innovazioni e implementazioni di modelli di business al passo con un mercato sempre più veloce. Per sviluppare la capacità di collaborazione tra imprese e soggetti altamente qualificati nel campo dell’utilizzo delle tecnologie 4.0. Per essere più performanti e in grado di individuare un nuovo paradigma tecnologico e produttivo.

Saranno finanziati con il sistema dei voucher contributi a fondo perduto per l’acquisizione di servizi di formazione e consulenza e l'acquisto di beni strumentali. Per un adeguamento ad un panorama tecnologico su cui la Camera di Commercio ha stanziato risorse per 150mila euro con voucher che concorreranno alle spese sostenute - per un investimento minimo di 3mila euro - fino ad un massimo di 5mila. Il contributo sarà concesso fino al 70% delle spese ammissibili- oltre ad una premialità di 250 euro per le imprese in possesso del rating di legalità- nel rispetto dei pertinenti massimali de minimis e fino ad esaurimento fondi.

Al termine della fase di valutazione, l’ufficio camerale competente alla valutazione delle domande provvederà alle concessioni in ordine cronologico di presentazione delle domande.

Le richieste di voucher devono essere trasmesse esclusivamente in modalità telematica entro le 18 del 20 settembre prossimo. Saranno automaticamente escluse le domande inviate oltre i termini. Maggiori informazioni per il bando integrale e modulistica su www.ss.camcom.it.