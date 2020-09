Covid, altri 5 casi: la decisione del sindaco Marcello Cannas: “Scuole chiuse”

Ecco tutti i provvedimenti del primo cittadino: “Sino al 4 ottobre decisione di chiusura delle attività, escluse quelle indispensabili”

Di: Alessandro Congia

“Cittadini di Seui, oggi visti i nuovi 5 casi di Covi-19 che portano a un totale di 26 cittadini, dopo una riunione del Centro Operativo Comunale, presente anche Dottor Stocchino Dirigente Ats, è stata assunta una dolorosa ma indispensabile decisione di imporre la chiusura pressochè totale delle attività con esclusione di quelle indispensabili. Pertanto fino al 4 ottobre compreso saranno chiuse le scuole, le attività commerciali ad esclusione di quelle alimentari, tabacchini-edicole e il mercato settimanale per gli articoli non alimentari. Su questo punto vedete più precisamente l'ordinanza che prevede anche la chiusura totale del Cimitero comunale. Vista l'eccezionalità della situazione , su nostra sollecitazione più volte reiterata, con tutta probabilità nella giornata di mercoledì o al massimo giovedi verrà effettuata da parte dell'Ats una esecuzione del tampone a tutta la popolazione che fino a oggi non ha effettuato questa diagnostica. Seguiranno dettagliate indicazioni sul tampone che verrà effettuato dall'Ats e Usca come detto probabilmente da mercoledì prossimo. Oggi abbiamo ripetuto il tampone a tutto il personale, pazienti , operatori 118 , alla classe scolastica dove un alunno è risultato positivo e all'altro Personale scolastico”.

Così si legge sul profilo Fb del sindaco di Seui, Marcello Cannas, dopo i nuovi cinque casi di positività accertati: in totale invece sono 26 i casi attualmente acclarati di positività al Covid.