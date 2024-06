Polveri sottili nell’atmosfera: positivi i dati della Sardegna

Le polveri sottili sono delle particelle dalle dimensioni estremamente piccole, al punto da poter fluttuare nell’aria e da essere facilmente inalate

Di: Redazione

I dati relativi alla presenza di polveri sottili in Sardegna possono considerarsi positivi: è questo ciò che emerge dalle statistiche presentate da Arpas, agenzia regionale con funzioni specifiche in materia ambientale.

Prima di entrare nel dettaglio, poniamoci la domanda di fondo: che cosa sono le polveri sottili e perché la loro presenza nell’atmosfera deve essere tenuta sotto controllo?

Che cosa sono le polveri sottili

Le polveri sottili sono delle particelle dalle dimensioni estremamente piccole, al punto da poter fluttuare nell’aria e da essere facilmente inalate.

Questa forma di inquinamento può avere origini disparate: tali polveri possono svilupparsi anche per ragioni del tutto naturali, come ad esempio incendi, eruzioni vulcaniche, erosioni del suolo e altro ancora, tuttavia non vi è dubbio sul fatto che la loro presenza sia dovuta principalmente ad attività umane, dunque al traffico veicolare, al riscaldamento domestico, ai processi industriali, solo per citare le fonti più rilevanti.

Le polveri sottili sono distinte in PM10 e PM2.5: entrambe hanno la medesima natura, ma presentano un diametro differente, inferiore rispettivamente a 10 µm e 2.5 µm.

Perché le polveri sottili possono essere pericolose

La pericolosità delle polveri sottili è legata fatto che, come detto, possono introdursi nell’organismo tramite inalazione: se si è esposti per lassi temporali significativi a quantità di polveri sottili rilevanti, possono insorgere problematiche di varia natura che spaziano da quelle non pericolose e temporanee fino a delle patologie di natura cancerogena.

La capacità delle polveri sottili di causare determinati tipi di cancro, purtroppo, è stata ampiamente dimostrata dalla scienza medica, ragion per cui è fondamentale non solo tenere sotto controllo la loro presenza nell’atmosfera a livello generale, ma anche eliminarne ogni residuo nei contesti indoor, come ad esempio dei capannoni industriali.

Proteggere i lavoratori da questo inquinante è una delle responsabilità in capo al datore di lavoro, e per farlo non può andar bene una semplice pulizia, è indispensabile infatti utilizzare strumenti specifici come gli aspiratori industriali visionabili nel sito di depureco.

Le soglie massime da rispettare in Europa

Sulla base di quanto appena detto è spontaneo chiedersi: ma quali sono le soglie di PM10 e PM2.5 a cui si può esporre? Ovviamente, meno presenti sono queste polveri e più l’aria può essere considerata salutare, tuttavia l’Unione Europea ha stabilito delle soglie limite che vanno appunto considerate come punto di riferimento.

Relativamente al PM10 è prevista una duplice soglia: da un lato, infatti, non deve essere superata una media annuale di 40 µg/m3, dall’altro il limite medio giornaliero di 50 µg/m3 non va superato per più di 35 volte nell’arco di un anno civile; per quel che riguarda il PM2.5, invece, è stabilita come soglia esclusivamente una media annuale di 25 µg/m3.

Le statistiche relative alla Sardegna

Come si diceva, i dati relativi alla presenza di polveri sottili in Sardegna possono dirsi positivi.

Nella relazione annuale sulla qualità dell’aria in Sardegna per l’anno 2022, ovvero la più recente elaborata e pubblicata dall’agenzia regionale Arpas, le varie stazioni di rilevazione presenti in regione non hanno riscontrato nessuno sforamento delle soglie limite, sia per quel che riguarda il PM10 che il PM2.5.

Anche le aree con il più alto livello di densità abitativa, come anche quelle a vocazione industriale, sono rimaste entro i suddetti limiti, e nel post-lockdown i dati registrati sono stati sostanzialmente stazionari; un dato, questo, assolutamente invidiabile.