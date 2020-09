Si ‘diverte’ a tagliare i fili dell’illuminazione, le telecamere riprendono tutto: “Danno modico, non ti denuncio, ma la rabbia è tanta”

Un gesto davvero ignobile, ecco cosa è accaduto a Sa Punta, in un noto locale della zona

Di: Alessandro Congia

“Vorrei portarvi a conoscenza di alcuni fatti che, purtroppo continuano ad avvenire nel locale "The Sea", in località Sa Punta, ogni qualvolta è chiuso per ferie e nei giorni di chiusura. Il locale è stato preso di mira come al solito da qualche meschino che non aveva nient'altro da fare che rubare un po' di lampadine dall'area esterna. Questo avvenimento si è ripetuto più volte da quando il locale è stato aperto e quello che mi rincresce è che ogni volta sono costretto a mie spese a ripristinare il tutto. Faccio notare che le lampade sono semplici lampade a led su una struttura portante isolata per gli agenti atmosferici. Tagliando i fili si è preclusa l'affidabilità del gruppo. Concludo dicendo che il fautore del gesto è stato riconosciuto dalle videocamere di sorveglianza e che per la sua azione potrebbe essere sanzionato dal comando delle forze dell'ordine. Al momento visto che il danno dal punto di vista economico non è rilevante ritengo non sia il caso di procedere anche se la rabbia è tanta. Allego una sequenza di foto. Spero che questo, come tanti altri piccoli episodi non si ripeta più”.

Si tratta di un post apparso sui social, sui gruppi di Sarroch, che per davvero fa venire rabbia e tanta amarezza: il danno è “modico”, ma è pur sempre un danno materiale che riveste in se incredulità per chi lo ha subito. L’auspicio è che, come a dire “uomo avvisato, mezzo salvato”, perché le telecamere del locale hanno ripreso tutto e chi ha compiuto il gesto.

