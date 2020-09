Tonara. Positivi due migranti del centro di accoglienza di Monte Susu

"Sono in isolamento e non hanno avuto nessun contatto con persone esterne alla struttura"

Di: Redazione Sardegna Live

“Abbiamo ricevuto notizie dai dirigenti dell'ATS che due dei 18 migranti del centro di accoglienza di Monte Susu, arrivati nelle scorse giornate, sono risultati positivi al Covid-19”.

Ne dà comunicazione il Comune di Tonara che aggiunge: “Tutti loro risultano essere sottoposti a quarantena obbligatoria e sono sotto stretta sorveglianza sanitaria”.

Dal Comune sottolineano inoltre che “sono in isolamento e non hanno avuto nessun contatto con persone esterne alla struttura. Il personale che la gestisce segue un rigido protocollo per l'organizzazione delle attività, per cui non risulta abbia avuto incontri diretti”.