Sant’Antioco. Covid, mascherine obbligatorie davanti alle scuole e alle fermate dei bus

Divieto di dj set, karaoke e ogni altra forma di intrattenimento musicale negli esercizi pubblici

Di: Redazione Sardegna Live

Il sindaco Ignazio Locci ha firmato due nuove ordinanze sindacali tutte incentrate sulla prevenzione da Covid-19.

È obbligatorio indossare la mascherina nei pressi degli istituti scolastici dalle 8 alle 9, dalle 12 alle 14 e dalle 16 alle 17 e in qualsiasi altro orario di entrata e uscita anche a carattere temporaneo. L’obbligo vale sia per gli studenti che per gli accompagnatori, nonché per chiunque e a qualsiasi titolo dovesse attraversare tali tratti di pubblica via negli orari di entrata e uscita dalle scuole.

Inoltre, all’esterno degli edifici scolastici saranno presenti le forze dell’Associazione Nazionale Carabinieri di Sant’Antioco, che faranno attività di sensibilizzazione e, nel contempo, segnaleranno al Comando di Polizia Municipale eventuali episodi di trasgressione, che saranno puntiti con sanzioni che vanno da 400 a 1000 euro.

L’ordinanza prevede che gli studenti accompagnati in auto dovranno indossare la mascherina dal momento in cui scendono dall’auto e fino all’ingresso nell’edificio scolastico; gli studenti trasportati dallo scuolabus dovranno continuare ad indossare la mascherina fino all’ingresso nell’edificio scolastico e gli studenti trasportati con autobus di linea sia urbani che extraurbani dovranno mantenere indossata la mascherina per tutto il tratto intercorrente fra la fermata dell’autobus e l’ingresso dell’edificio scolastico.

Durante la permanenza presso le fermate autobus sia urbano che extra urbano, anche fuori dagli orari di transito degli studenti, è obbligatorio indossare la mascherina e mantenere il distanziamento sociale.

“Attenzione e prevenzione: queste sono le due parole d’ordine – spiega il sindaco Ignazio Locci – che ci devono accompagnare in questa fase delicata, al fine di bloccare un’eventuale recrudescenza del virus nella nostra città”.

Con un’altra specifica ordinanza, il primo cittadino ha anche imposto il divieto di eventi quali dj set, karaoke e ogni altra forma di intrattenimento musicale negli esercizi pubblici”.