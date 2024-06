Gavoi. In fiamme un agriturismo: doveva essere inaugurato a breve

Indagini in corso per risalire alle cause del rogo

Di: Redazione Sardegna Live

Un incendio è divampato nella notte in un agriturismo di Gavoi che avrebbe dovuto essere inaugurato a breve. I Vigili del fuoco sono intervenuti in località “Tuluschene” poco dopo la mezzanotte. Le fiamme, che hanno coinvolto l’intero stabile di due piani, sono state estinte con molta difficoltà. Le operazioni si sono concluse intorno alle 3:30.

Al termine della bonifica sono iniziate le indagini di polizia giudiziaria atte a cercare di ricostruire le possibili cause di innesco del rogo e nella giornata di oggi verranno fatte ulteriori indagini a cura della Polizia Scientifica, in collaborazione con i Vigili del Fuoco.