Allevamento di ostriche Alghero, la deputata Paola Deiana (M5S) interroga il Ministro

“Necessari approfondimenti per conoscere eventuali rischi e danni all’habitat naturale”

Di: Redazione Sardegna Live

La parlamentare algherese del Movimento 5 stelle Paola Deiana chiede la massima prudenza e attenzione: l'impianto autorizzato dalla Regione Sardegna per l’allevamento di ostriche in uno specchio acqueo vicino a la Maddalenetta sorgerebbe su un fondale caratterizzato dalla presenza dell'habitat della prateria di Posidonia, in un tratto mare che presenta un equilibrio molto delicato.

“Come sappiamo – spiega la Capogruppo della Commissione Ambiente della Camera - le praterie marine a Posidonia costituiscono uno degli habitat più importanti del Mediterraneo e assumono un ruolo fondamentale nell'ecosistema marino. È infatti considerato un habitat protetto e prioritario, un anello molto importante della rete trofica”.

La concessione della Regione per l'allevamento di molluschi ad Alghero avrà la durata di 20 anni. “Non possiamo permetterci errori di superficialità – afferma Paola Deiana -. Per questo ho presentato un'interrogazione per chiedere al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare accurati approfondimenti volti a conoscere eventuali danni che l’allestimento dell’impianto di molluschicoltura e la successiva attività potrebbe provocare all'habitat della prateria di Posidonia”.