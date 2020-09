Anche Castiadas chiude le sue scuole

Dopo l'ultimo caso di positività sono emersi diversi contatti stretti frequentanti gli istituti scolastici. Necessaria la chiusura e la sanificazione delle scuole, in attesa degli esiti dei tamponi

Di: Giammaria Lavena, foto wikipedia

Anche a Castiadas chiudono le scuole. La seconda ondata di coronavirus sta costringendo tanti sindaci sardi ad adottare misure precauzionali e ad interrompere dopo pochi giorni la ripresa delle attività scolastiche. Troppo alto il rischio di diffusione dell'epidemia per azzardare un normale svolgimento delle lezioni.

Nel Comune è stato riscontrato un nuovo caso di positività al Covid-19, col quale sono venuti a contatto diversi soggetti in età scolastica. In questi minuti il sindaco Eugenio Murgioni ha reso nota la sua decisione, tramite un posto sul suo profilo Facebook.

"A seguito della comunicazione inoltrata da parte dell'Ats, con la quale si è accertata la presenza di un cittadino residente ricoverato in ospedale e risultato positivo al Covid-19 - scrive il primo cittadino -, è stato attivato il Centro Operativo Comunale, con funzioni di monitoraggio per la ricostruzione della catena dei contatti con i soggetti positivi".

"Il monitoraggio ancora in corso ha evidenziato come primo riscontro un numero rilevante di persone venute a contatto con la persona interessata ed, in particolare, anche con componenti familiari in età scolastica", spiega Murgioni.

"Per tale ragione - prosegue -, in attesa di avere riscontri più dettagliati da parte dell’Unità Speciali di Continuità Assistenziale sull’esito dei primi test di verifica, ho ritenuto opportuno emettere un’ordinanza di sospensione temporanea delle attività didattiche nelle scuole dell’infanzia, primaria e secondaria del Comune di Castiadas e dei servizi scolastici ad esse collegate, con decorrenza lunedì 28 settembre 2020 e fino a sabato 3 ottobre 2020".

"L’ufficio tecnico, prima della riapertura degli istituti, dovrà predisporre la sanificazione di tutti gli edifici scolastici affinché i ragazzi possano rientrare in totale sicurezza e riprendere con serenità le attività didattiche. Si consiglia, altresì - conclude -, agli studenti pendolari che frequentano gli istituti superiori siti in altri comuni di evitare qualsiasi contatto non protetto ed il rigoroso rispetto della distanza minima di un metro".