Covid, ordinanza del sindaco Efisio Arbau: da domani scuole chiuse

Ci sono 9 positivi al virus: novità anche per i locali pubblici

Di: Alessandro Congia

“Ci sono state segnalate altre due positività. Quindi al momento abbiamo totalmente 9 positivi residenti in paese. E tra oggi e domani saranno sottoposti a tampone diverse altre persone venute a contatto con i positivi. Si precisa che i bar sono volontariamente chiusi sino al 30 settembre e che è determinante non muoversi dalla propria abitazione se non strettamente necessario per motivi alimentari, di lavoro o sanità. Vi terremo informati degli sviluppi”.

Scuole chiuse

Così, sul sito istituzionale, il sindaco di Ollolai, Efisio Arbau: non solo, sempre sul portale civico del Comune, c’è anche il testo dell’ordinanza che entrerà in vigore da domani e recita così: “Ordinanza numero 23 del giorno 27 settembre 2020, in qualità di ufficiale di governo e di autorità comunale di protezione civile, sanitaria e di pubblica sicurezza, è disposta in via precauzionale la sospensione delle lezioni nelle scuole di ogni ordine e grado ricadenti nel Comune di Ollolai dal giorno 28 settembre 2020 al giorno 3 ottobre 2020”.

L’ordinanza: http://www.comune.ollolai.nu.it/news.asp?id=1032