Alan Kurdi, le attività dei Vigili del fuoco a supporto dei migranti in arrivo

Gli operatori hanno prestato assistenza logistica al momento dello sbarco

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di ieri le squadre operative del Comando provinciale di Sassari dei Vigili del fuoco sono intervenute presso il porto industriale di Olbia, dietro richiesta della Prefettura di Sassari, per prestare assistenza logistica all'atto dello sbarco dei migranti approdati con la nave Alan Kurdi.

Il personale del Comando provinciale ha predisposto, nell'area individuata per lo sbarco, tre tende pneumatiche ad uso degli operatori sanitari e delle forze di polizia. Ha inoltre fornito acqua e corrente presso la caserma in costruzione individuata come futuro presidio dei Vigili del Fuoco, dove i migranti sono stati alloggiati provvisoriamente alla fine delle procedure sanitarie e di identificazione.

Oggi, al termine dello sbarco, il personale dei Vigili del fuoco ha provveduto a spostare le tende pneumatiche nelle vicinanze del presidio del Corpo nazionale in costruzione, per far sì che potessero essere messe a disposizione come alloggio per la notte di una parte dei migranti in attesa di trasferimento (una parte è alloggiata nel presidio e un'altra in locali messi a disposizione dall'Autorità Portuale). In particolare per creare alloggi separati in caso di positività al tampone.

E' stato inoltre messo a disposizione un pulmino da 21 posti per permettere lo spostamento dei migranti tra le diverse zone dell'area del porto industriale ed eventualmente per il trasferimento nei centri di accoglienza. I pompieri sono costantemente presenti sul posto con una squadra di intervento, esperti del Nucleo Regionale NBCR e funzionario, col supporto di un'APS e del carro NBCR. Hanno inoltre provveduto a sorvegliare e garantire la safety e l'assistenza h24 in tutta l'area così individuata, provvedendo autonomamente alla sanificazione del personale, dei mezzi e delle attrezzature utilizzate. L'assistenza proseguirà nella giornata di domani.