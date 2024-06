Cagliari. Pasticceria devastata dalle fiamme nel pomeriggio

Distrutta in un incendio l'attività di via Menotti

Di: Redazione Sardegna Live

Pasticceria in fiamme questo pomeriggio a Cagliari, dove in via Ciro Menotti sono intervenuti poco prima delle 15 i Vigili del Fuoco con una autopompa, un'autobotte, il carro autoprotettori e il funzionario di guardia.

Le fiamme, propagatesi all'interno della struttura per cause al momento imprecisate, hanno completamente distrutto i locali al piano terra.

Le operazioni di messa in sicurezza e di verifica della struttura si sono concluse intorno alle ore 16:30. Nessuna persona è rimasta coinvolta.