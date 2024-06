Ottimo vino, musica e tanto divertimento: ad Atzara un grande successo

Un’indimenticabile Notte Romantica in uno dei Borghi più belli d’Italia. Il sindaco: “Grazie a tutti”

Di: Redazione Sardegna Live

È stato un successo quello andato in scena ieri sera ad Atzara, col doppio appuntamento che, con la tappa locale de “La notte romantica nei Borghi più belli d’Italia” e il festival del vino “Longevitas Mandrolisai”, ha saputo intrattenere, divertire e regalare spettacolo ai tanti presenti. Una serata in cui i vicoli del centro hanno preso vita grazie alle performance musicali e artistiche, alle esibizioni itineranti e alle degustazioni fra prodotti d’eccellenza e vini inconfondibili del territorio. Un evento che cresce anno dopo anno in termini di partecipazione e coinvolgimento grazie al lavoro dell’amministrazione comunale e del Centro Commerciale Naturale, ma non solo.

“Grazie a tutte e a tutti - ha scritto sui social Alessandro Corona, sindaco di Atzara - a chi c’era e a chi avrebbe voluto esserci, a chi ha dato una, due e anche tre mani, alle collaboratrici e ai collaboratori (a chi ha lavorato prima, durante e anche dopo) alle amministratrici e agli amministratori, (Sara, Simona, Stefania, Massimo, Ivan, Paola su tutti), ad Antonio (il nuovo Vigile come dice lui stesso), alle dipendenti e ai dipendenti del Comune di Atzara, a Isa la Presidente del Centro Commerciale (e anche a Noemi e Marco e agli altri che hanno allestito con garbo la Piazza), alle dipendenti e ai dipendenti del Comune di Atzara, al Museo Mama luogo di bellezza (Cinzia, Luisella e Barbara per la grande disponibilità), alla Coldiretti Nuoro Ogliastra e al Direttore Alessandro Serra, ai relatori del Convegno sulla viticoltura di qualità, all’On. Frau per la gradita visita, a S’Andala e a Roberto, all’associazione AVS di Meana Sardo, alle attività commerciali che hanno collaborato, a tutte le artiste e a tutti gli artisti, alle forze dell’ordine della Compagnia di Atzara e a quelle del territorio, a Sardegna Live per la collaborazione, agli amici de La Contralta, alla Associazione I Borghi più belli d’Italia, ai nostri ospiti della Città di Vinadio, alle Aziende Vitivinicole perché loro stanno facendo territorio e sono presenti perché credono nel Mandrolisai come terra di vino e divina, come una grande famiglia”.

Il doppio appuntamento di ieri, inserito nella manifestazione estiva Atzara Social Summer 2024, nasce con l’intento di favorire la socialità tra la popolazione e promuovere l’economia locale. Un’iniziativa che ha trovato riscontro positivo nella partecipazione della sua gente e dei tanti arrivati da fuori per trascorrere una piacevole serata all’insegna del gusto e della condivisione. Il lungo lavoro di preparazione al doppio evento ha trovato così gratificazione nella risposta della popolazione: “C’era nell’aria un sorriso diffuso e l’allegria che nasce quando in giro c’è tanta bella gente”, ha affermato ancora il sindaco nel messaggio rivolto a tutti i partecipanti. Anche quest’anno Atzara si conferma così tappa di prestigio e garanzia di qualità, una grande soddisfazione per l’affascinante centro del Mandrolisai e per la sua gente.