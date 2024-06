Oggi 20 incendi in Sardegna: elicotteri a Collinas, Nuragus e Bolotana

La macchina regionale antifuoco in azione

Di: Redazione Sardegna Live

Oggi, sabato 22 giugno, si segnalano 20 incendi sul territorio regionale, 3 dei quali stanno richiedendo l'intervento di velivoli della flotta aerea regionale.

Si tratta di un incendio nel Comune di Collinas, in località “ Nuraghe Corruardu”, il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Ales, coadiuvato dal GAUF di Cagliari, dal personale della Stazione forestale di Sanluri e dal personale giunto a bordo dell'elicottero della base CFVA di Villasalto e del Superpuma proveniente dalla base CFVA di Fenosu . Stanno intervenendo 4 squadre dell’Agenzia Forestas,1 squadra dei VVF di Ales. L'evento e tutt'ora in corso.

Un altro incendio è scoppiato nel Comune di Nuragus, in località “ Sa Serra 'E Riu”, il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Laconi che ha richiesto l'invio dell' elicottero di San Cosimo con a bordo il proprio personale. Stanno intervenendo, oltre al personale della Stazione Forestale di Aritzo anche 2 squadre di volontari delle associazioni di Laconi e Sarcidano, 1 squadra di Forestas di Laconi. L'incendio è in fase di bonifica.

L’altro rogo nel Comune di Bolotana, in località “ Marco Timpanzu”, il cui spegnimento è coordinato dal personale della Stazione del Corpo Forestale di Bolotana e dal GAUF di Nuoro coadiuvati da 1 squadra do Forestas locale e dai barracelli di Lei. Il DOS viste le condizioni climatiche particolarmente difficili ha richiesto tramite la SOUP - LS l'invio di due elicotteri leggeri provenienti dalle basi CFVA di Farcana e Anela con il personale forestale a bordo e dell'elicottero "pesante" modello AS 332 Superpuma con a bordo il GAUF di Sassari e Tempio. L'incendio è tutt'ora attivo.