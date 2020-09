Carabinieri, alla guida della stazione locale arriva il Maresciallo Capo Emilio Murciano

Sostituisce il Maresciallo Davide Spiga, che ha retto il Comando in sede vacante in questi mesi

Di: Alessandro Congia

Dal 25 settembre 2020 il Comando della Stazione Carabinieri di San Sperate è retto dal Maresciallo Capo Emilio Murciano, trentasette anni originario della provincia di Taranto (Puglia), sposato e padre di due figli è in possesso del diploma di Laurea in operatore della sicurezza sociale conseguito presso l'Università degli studi di Firenze.

Il nuovo comandante assume l'incarico dopo aver maturato un'ampia esperienza lavorativa quale Sottufficiale presso la Stazione Carabinieri di Villaricca in provincia di Napoli, collaborando e prendendo parte a diverse attività di contrasto della criminalità organizzata. In collaborazione con il valido gruppo dell'arma, ha sradicato diversi affari criminali, assicurando alla giustizia persone ricercate, latitanti e responsabili di reati contro il patrimonio nonchè detentori e spacciatori di sostanze stupefacenti.

Successivamente ha assunto l'incarico come Sottufficiale presso la Stazione dei Carabinieri di Morbegno, provincia di Sondrio, ove nel corso di otto anni di servizio ove oltre all'ordinaria attività Istituzionale ha seguito in prima persona attività di indagine che hanno portato all'emissione di provvedimenti restrittivi a carico di persone responsabili di furti in abitazione e spaccio di sostanze stupefacenti.

Il Maresciallo Murciano annovera anche un'esperienza lavorativa quale addetto alla sicurezza presso il Consolato Italiano a Caracas (Venezuela), ricevendo apprezzamenti per il lavoro svolto.

Dal Comando Provinciale di Cagliari – come si legge in una nota del Tenente Colonnello, Michele Tamponi - “Oggi diamo il benvenuto al Maresciallo Capo Emilio Murciano che si trova proiettato in questa nuova sfida nel nostro paese, dando fin da subito dimostrazione di professionalità e attenzione nei confronti della nostra Comunità, verso la quale assicura di dare massimo impegno per garantire la sicurezza e la vicinanza dell'Istituzione ai cittadini. Voglio cogliere l'occasione per ringraziare anche il Maresciallo Maggiore Maurizio Pace, trasferito ad altro incarico, che in questi anni si è dedicato con competenza e impegno nello svolgimento delle proprie mansioni a servizio della nostra Comunità. Ringrazio anche il Maresciallo Davide Spiga che ha retto il Comando in sede vacante in questi mesi. Colgo l'occasione per sottolineare il rapporto di stretta collaborazione che da sempre esiste a San Sperate tra Comune e Arma dei Carabinieri, la quale ha sempre dimostrato grande professionalità e vicinanza alla popolazione in svariate occasioni, presente nel nostro territorio in maniera capillare” – ha concluso Tamponi.