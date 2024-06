Incidente a Riola Sardo, quattro ragazze coinvolte

Scontro frontale fra due auto sulla SS 292

Di: Redazione Sardegna Live

Intorno a mezzanotte e mezza la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco di Oristano ha ricevuto una richiesta di intervento per un incidente stradale avvenuto nel territorio di Riola Sardo. Due le autovetture coinvolte in uno scontro frontale sulla SS 292, all'altezza dell'incrocio per la marina di San Vero Milis.

Sul posto è stata inviata una squadra dal Comando di Oristano che ha provveduto alla messa in sicurezza della carreggiata.

Nell'incidente sono rimaste coinvolte quattro ragazze, tre si trovavano in un'autovettura e una viaggiava da sola. Sono state trasportate all'ospedale dal personale sanitario. Sul posto le forze dell'ordine per quanto di loro competenza.