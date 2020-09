Covid, Sergio Marracini, dal Santissima Trinità: “La seconda Terapia Intensiva è pronta”

Il direttore sanitario di Is Mirrionis: “L’Ats ci ha rassicurato sulle tempistiche di allestimento tecnologico”

Di: Alessandro Congia

“La seconda terapia intensiva del Santissima Trinità è pronta. Stamattina il servizio Technology Assment dell’Ats ci ha rassicurato sulle tempistiche di allestimento tecnologico. Abbiamo concordato in Ats un programma di utilizzo di tutti i presidi ospedalieri per i pazienti no Covid in modo da lasciare al Santissima il massimo dell’accoglienza. Stamattina è stato definito con i primari di ortopedia, dottor Luciano Cara per il Marino e Dottor Massimo Lombardo per il Santissima, il protocollo per l’accorpamento delle due strutture nell’unico presidio dell’ospedale Marino, in via provvisoria.

La Regione Sardegna ci sta supportando per i trasporti secondari che serviranno a gestire in maniera più dinamica, e con tempi più veloci, i pazienti nel territorio regionali. Ciò consentirà di alleggerire il peso dei ricoveri sul Santissima Trinità. Abbiamo studiato i possibili scenari e siamo pronti a mettere in campo possibili soluzioni. È un pesante e gravoso lavoro di squadra ma ci siamo e ci saremo”. Lo ha chiarito il dottor Sergio Marracini

Direttore del Presidio Unico Ospedaliero di Cagliari, Santissima Trinità (in alto, nella foto di apertura del servizio).